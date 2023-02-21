Hussain Al Eisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Al Eisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hussain Al Eisa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hussain Al Eisa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hussain Al Eisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Al Eisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hussain Al Eisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Al Eisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussain Al Eisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussain Al Eisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussain Al Eisa 29 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حسين احمد العيسى/ Hussain Ahmed Al-Eissa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussain Al Eisa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hussain Al Eisa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Hussain Al Eisa'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hussain Al Eisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussain Al Eisa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Hussain Al Eisa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussain Al Eisa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2020 yılında Al-Wehda FC

1 Ağustos 2021 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2022 yılında Al-Wehda FC

Hussain Al Eisa kimdir

Hussain Al Eisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussain Al Eisa şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Hussain Al Eisa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan U23 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Hussain Al Eisa nereli

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