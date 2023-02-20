Basem Atallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basem Atallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basem Atallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Basem Atallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Basem Atallah 7 Kasım 1989 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da باسم عطاالله / Basem Atallah Al-Baqi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Basem Atallah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT LAND AGENCY yapmaktadır. Basem Atallah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Basem Atallah'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 5 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Basem Atallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Basem Atallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Basem Atallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Basem Atallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Ahli SFC

10 Ağustos 2014 yılında Taawon

30 Haziran 2015 yılında Al-Ahli SFC

1 Temmuz 2020 yılında Al-Wehda FC

Basem Atallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Basem Atallah şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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