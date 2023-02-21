Jaber Nasser Asiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaber Nasser Asiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaber Nasser Asiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaber Nasser Asiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaber Nasser Asiri 24 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da جابر ناصر عسيري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaber Nasser Asiri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Jaber Nasser Asiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jaber Nasser Asiri'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jaber Nasser Asiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaber Nasser Asiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaber Nasser Asiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaber Nasser Asiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wehda FC

Jaber Nasser Asiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaber Nasser Asiri şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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