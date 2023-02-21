Yousef Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Al Harbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Al Harbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Al Harbi 16 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Yousef Saad Al-Harbi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Al Harbi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Yousef Al Harbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yousef Al Harbi'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yousef Al Harbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Al Harbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousef Al Harbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Al Harbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Al-Wehda FC

15 Aralık 2016 yılında Al-Ahli U23

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ahli SFC

30 Haziran 2021 yılında Al-Fayha

Yousef Al Harbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Al Harbi şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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