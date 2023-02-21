Hazzaa Al Ghamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hazzaa Al Ghamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hazzaa Al Ghamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hazzaa Al Ghamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hazzaa Al Ghamdi 11 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hazzaa Ahmed Al-Ghamdi/ هزاع أحمد الغامدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hazzaa Al Ghamdi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hazzaa Al Ghamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hazzaa Al Ghamdi'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hazzaa Al Ghamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hazzaa Al Ghamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hazzaa Al Ghamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hazzaa Al Ghamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2021 yılında Al-Wehda FC

Hazzaa Al Ghamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hazzaa Al Ghamdi şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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