Munir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Munir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Munir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Munir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Munir 10 Mayıs 1989 tarihinde Melilla şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Munir Mohand Mohamedi El Kajoui şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Munir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11MANGMT yapmaktadır. Munir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Munir'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Munir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muny1/

Munir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Munir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Munir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Munir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2009 yılında UD Melilla Altya

1 Temmuz 2010 yılında UD Melilla

1 Temmuz 2014 yılında CD Numancia

19 Temmuz 2018 yılında Málaga CF

4 Eylül 2020 yılında Hatayspor

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wehda FC

Munir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Munir şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Munir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 0 gol atmıştır.

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