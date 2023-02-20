Oscar Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Duarte 3 Haziran 1989 tarihinde Catarina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kosta Rika,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Esaú Duarte Gaitán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Duarte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Oscar Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Duarte'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oscar Duarte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oduarte06/

Oscar Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Saprissa

1 Temmuz 2010 yılında Puntarenas FC

31 Aralık 2010 yılında Saprissa

15 Ocak 2013 yılında Club Brugge

26 Ocak 2016 yılında Espanyol

1 Ağustos 2019 yılında Levante

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wehda FC

Oscar Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Duarte şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Duarte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosta Rika takımında 6 numaralı formasıyla 18 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 4 gol atmıştır.

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