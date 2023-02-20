Oscar Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Duarte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oscar Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Duarte 3 Haziran 1989 tarihinde Catarina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kosta Rika,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Esaú Duarte Gaitán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Duarte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Oscar Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Duarte'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oscar Duarte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oduarte06/

Oscar Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Saprissa

1 Temmuz 2010 yılında Puntarenas FC

31 Aralık 2010 yılında Saprissa

15 Ocak 2013 yılında Club Brugge

26 Ocak 2016 yılında Espanyol

1 Ağustos 2019 yılında Levante

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wehda FC

Oscar Duarte kimdir

Oscar Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Duarte şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Duarte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosta Rika takımında 6 numaralı formasıyla 18 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oscar Duarte nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Sergey Parshivlyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Parshivlyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Parshivlyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Parshivlyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!