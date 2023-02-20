İslam Hawsawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Hawsawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Hawsawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Hawsawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Hawsawi 27 Aralık 2001 tarihinde Mecca şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi/ إسلام بن أحمد بن شعيب‎ هوساوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Hawsawi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İslam Hawsawi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İslam Hawsawi'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İslam Hawsawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Hawsawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam Hawsawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Hawsawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Wehda FC

İslam Hawsawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Hawsawi şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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