Sultan Al Sawadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Sawadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Al Sawadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Al Sawadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Al Sawadi 14 Aralık 1992 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سلطان السوادي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Al Sawadi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sultan Al Sawadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sultan Al Sawadi'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Al Sawadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Al Sawadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sultan Al Sawadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Al Sawadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2012 yılında Al-Ahli SFC

1 Ağustos 2014 yılında Taawon

30 Haziran 2015 yılında Al-Ahli SFC

12 Temmuz 2015 yılında Al-Raed

30 Haziran 2016 yılında Al-Ahli SFC

22 Temmuz 2016 yılında Al-Raed

20 Ocak 2020 yılında Al-Wehda FC

Sultan Al Sawadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Al Sawadi şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.