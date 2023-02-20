Anselmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anselmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anselmo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anselmo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anselmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anselmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anselmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anselmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anselmo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anselmo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anselmo 20 Şubat 1989 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Anselmo de Moraes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anselmo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Anselmo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Anselmo'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anselmo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anselmo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anselmo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anselmo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Palmeiras

1 Mayıs 2011 yılında Barueri-SP

30 Kasım 2011 yılında Palmeiras

1 Ocak 2012 yılında São Caetano

30 Haziran 2012 yılında Palmeiras

2 Ağustos 2012 yılında Genoa

3 Ocak 2013 yılında Palermo

17 Temmuz 2013 yılında São Caetano

14 Ağustos 2014 yılında Joinville-SC

11 Mayıs 2016 yılında Internacional

22 Mayıs 2017 yılında Sport Recife

31 Aralık 2017 yılında Internacional

1 Ocak 2018 yılında Sport Recife

6 Haziran 2018 yılında Internacional

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wehda FC

31 Ağustos 2021 yılında Al-Nassr FC

30 Haziran 2022 yılında Al-Wehda FC

Anselmo kimdir

Anselmo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anselmo şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sociedade Esportiva Palmeiras

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Anselmo nereli

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