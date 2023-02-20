Gerson Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerson Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerson Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerson Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerson Rodrigues 20 Haziran 1995 tarihinde Pragal şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gerson Leal Rodrigues Gouveia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerson Rodrigues Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Gerson Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 30 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Gerson Rodrigues'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerson Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerson Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gerson Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerson Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kayl-Tétange

1 Temmuz 2015 yılında RFCU Luxembourg

30 Haziran 2016 yılında Kayl-Tétange

1 Temmuz 2016 yılında CS Fola Esch

16 Ağustos 2017 yılında Telstar

30 Ocak 2018 yılında FC Sheriff

16 Ocak 2019 yılında Júbilo Iwata

2 Ağustos 2019 yılında Dinamo Kiev

31 Ocak 2020 yılında Ankaragücü

16 Temmuz 2020 yılında Dinamo Kiev

31 Ağustos 2021 yılında Troyes

1 Mart 2022 yılında Dinamo Kiev

30 Mart 2022 yılında Eyüpspor

30 Haziran 2022 yılında Al-Wehda FC

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Kiev

Gerson Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerson Rodrigues şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gerson Rodrigues Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Metz

Lüksemburg takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 15 gol atmıştır.

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