Abdulqaddous Attieh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulqaddous Attieh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulqaddous Attieh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulqaddous Attieh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulqaddous Attieh 1 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Suudi Arabistan,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبدالقدوس عطيه محمد قاعود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulqaddous Attieh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulqaddous Attieh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Abdulqaddous Attieh'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulqaddous Attieh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulqaddous Attieh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulqaddous Attieh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulqaddous Attieh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2018 yılında Al-Fayha

1 Ağustos 2018 yılında Al-Wehda FC

Abdulqaddous Attieh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulqaddous Attieh şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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