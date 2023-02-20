Azzam Al Bishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azzam Al Bishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Azzam Al Bishi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azzam Al Bishi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.