Azzam Al Bishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azzam Al Bishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azzam Al Bishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Azzam Al Bishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Azzam Al Bishi 8 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Azzam Mohammed Al-Bishi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Azzam Al Bishi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına - tarihinde katılmıştır. Azzam Al Bishi'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Azzam Al Bishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Azzam Al Bishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Azzam Al Bishi şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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