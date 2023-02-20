Hamad Al Jayzani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Jayzani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Al Jayzani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Al Jayzani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Al Jayzani 4 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حمد الجيزاني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Al Jayzani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamad Al Jayzani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hamad Al Jayzani'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamad Al Jayzani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Al Jayzani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Al Jayzani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Al Jayzani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2015 yılında Al-Faisaly FC

30 Haziran 2016 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

22 Kasım 2017 yılında Al-Qadsiah FC

1 Temmuz 2019 yılında Damac FC

30 Ocak 2020 yılında Al-Wehda FC

Hamad Al Jayzani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Al Jayzani şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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