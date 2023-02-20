Abdulkarim Al Qahtani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkarim Al Qahtani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulkarim Al Qahtani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulkarim Al Qahtani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulkarim Al Qahtani 9 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالكريم القحطاني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulkarim Al Qahtani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulkarim Al Qahtani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulkarim Al Qahtani'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulkarim Al Qahtani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulkarim Al Qahtani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulkarim Al Qahtani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulkarim Al Qahtani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2016 yılında Al-Raed

30 Haziran 2017 yılında Al-Hilal SFC

5 Ağustos 2017 yılında Al-Fayha

1 Temmuz 2020 yılında Al-Wehda FC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Tai

Abdulkarim Al Qahtani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulkarim Al Qahtani şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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