Abdulrahman Al Hajri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Hajri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulrahman Al Hajri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulrahman Al Hajri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdulrahman Al Hajri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Hajri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulrahman Al Hajri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Hajri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Hajri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Hajri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Hajri 14 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrahman F Al-Hajri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Hajri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Al Hajri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Hajri'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Hajri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Hajri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulrahman Al Hajri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Hajri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Nassr FC U23

1 Ekim 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2021 yılında Najran SC

16 Temmuz 2022 yılında Al-Wehda FC

Abdulrahman Al Hajri kimdir

Abdulrahman Al Hajri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Hajri şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Abdulrahman Al Hajri nereli

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