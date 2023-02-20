Noor Al Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noor Al Rashidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noor Al Rashidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noor Al Rashidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noor Al Rashidi 12 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noor Al Rashidi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Noor Al Rashidi'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noor Al Rashidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noor Al Rashidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noor Al Rashidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noor Al Rashidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Al-Wehda FC

Noor Al Rashidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noor Al Rashidi şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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