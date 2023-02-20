Waleed Bakshween kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleed Bakshween Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waleed Bakshween adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waleed Bakshween Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waleed Bakshween 12 Kasım 1989 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da وليد ياخشوين şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waleed Bakshween Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Waleed Bakshween, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Waleed Bakshween'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Waleed Bakshween Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Waleed Bakshween isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 975 Bin € kadar çıkmıştır.

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Waleed Bakshween Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waleed Bakshween futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ahli SFC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wehda FC

Waleed Bakshween Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waleed Bakshween şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Waleed Bakshween Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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