Abdullah Al Hafith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Hafith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Hafith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Hafith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Hafith 25 Aralık 1992 tarihinde Dammam şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبد الله فريد الحافظ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Hafith Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Yard yapmaktadır. Abdullah Al Hafith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 23 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Hafith'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Hafith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Hafith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Hafith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Hafith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Leiria

18 Temmuz 2012 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2013 yılında Al-Hilal SFC

20 Aralık 2015 yılında Hajer

30 Haziran 2016 yılında Al-Hilal SFC

1 Şubat 2019 yılında Ettifaq FC

30 Haziran 2019 yılında Al-Hilal SFC

23 Ekim 2020 yılında Al-Wehda FC

19 Ağustos 2021 yılında Al-Ittihad Club

30 Haziran 2022 yılında Al-Wehda FC

Abdullah Al Hafith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Hafith şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Abdullah Al Hafith Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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