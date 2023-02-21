Karim Yoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Yoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Yoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Yoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Yoda 25 Ekim 1988 tarihinde Annemasse şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Karim Abdoul Yoda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Yoda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDI yapmaktadır. Karim Yoda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Karim Yoda'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karim Yoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Yoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Karim Yoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Yoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Servette FC

1 Temmuz 2009 yılında FC Sion

2 Eylül 2013 yılında Astra Giurgiu

14 Temmuz 2014 yılında Getafe

31 Ocak 2017 yılında UD Almería

30 Haziran 2017 yılında Getafe

22 Kasım 2017 yılında Reus Deportiu

30 Haziran 2018 yılında Getafe

31 Temmuz 2018 yılında Reus Deportiu

14 Şubat 2019 yılında Karpaty

23 Temmuz 2019 yılında Racing

22 Ocak 2020 yılında Al-Hazem

31 Ocak 2022 yılında Al-Wehda FC

Karim Yoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Yoda şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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