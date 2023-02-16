Abdulkadir Kuzey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkadir Kuzey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulkadir Kuzey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulkadir Kuzey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulkadir Kuzey 12 Nisan 1991 tarihinde Erzurum şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulkadir Kuzey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Abdulkadir Kuzey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulkadir Kuzey'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulkadir Kuzey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abdulkadirkuzey/

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Abdulkadir Kuzey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulkadir Kuzey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulkadir Kuzey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulkadir Kuzey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Altay SK U21

1 Temmuz 2011 yılında Altay SK

15 Temmuz 2014 yılında İstanbulspor

1 Ağu 2016 yılında A. Selçukspor

25 Ağu 2017 yılında Afyonspor

15 Ocak 2019 yılında Keçiörengücü

12 Eylül 2020 yılında İnegölspor

31 Ağu 2021 yılında Iğdır FK

3 Eylül 2021 yılında Adıyaman FK

19 Ocak 2022 yılında Iğdır FK

28 Ocak 2022 yılında Çankaya FK

27 Ağu 2022 yılında Muş 1984

Abdulkadir Kuzey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulkadir Kuzey şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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