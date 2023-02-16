Mehmet Eksik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Eksik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Eksik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Eksik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Eksik 20 Şubat 1995 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Eksik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Eksik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmet Eksik'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Eksik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Eksik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mehmet Eksik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Eksik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Şekerspor

14 Ağu 2015 yılında Cizre Spor

1 Şubat 2016 yılında Batman Petrol

1 Ağu 2017 yılında Karaköprü Bld

20 Ağu 2019 yılında Pazarspor

14 Eylül 2020 yılında Karakoçan FK

28 Ağu 2021 yılında Kırşehir Bld

12 Ocak 2022 yılında E. Erokspor

1 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

16 Ocak 2023 yılında Muş 1984

Mehmet Eksik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Eksik şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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