Murat Can Yildiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Can Yildiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Can Yildiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Can Yildiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Can Yildiz 3 Ağu 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Murat Can Yıldız şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Can Yildiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Can Yildiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Murat Can Yildiz'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murat Can Yildiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muratcnyldz23/

Murat Can Yildiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Can Yildiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murat Can Yildiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Can Yildiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kasımpaşa

30 Ocak 2019 yılında Kırklarelispor

3 Temmuz 2019 yılında Kasımpaşa

10 Eylül 2020 yılında Isparta 32 Spor

30 Haziran 2021 yılında Kasımpaşa

18 Ağu 2021 yılında 24 Erzincanspor

30 Haziran 2022 yılında Kasımpaşa

26 Temmuz 2022 yılında Etimesgut Bld

26 Aralık 2022 yılında Kasımpaşa

12 Ocak 2023 yılında Muş 1984

30 Haziran 2023 yılında Kasımpaşa

Murat Can Yildiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Can Yildiz şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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