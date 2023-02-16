Hakan Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hakan Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hakan Aydin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hakan Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Aydin 22 Haziran 1993 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hakan Aydın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Aydin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hakan Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hakan Aydin'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hakan Aydinboyu ve yaşı kaç

Hakan Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Hakan Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2012 yılında Düzyurtspor

6 Ocak 2020 yılında 68 Aksaray Bld

25 Ağu 2020 yılında Pazarspor

12 Ocak 2022 yılında Orduspor 1967

27 Ocak 2023 yılında Muş 1984

Hakan Aydin kimdir

Hakan Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Aydin şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzon Sögütlü Spor (2003-2012)

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Hakan Aydin nereli

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