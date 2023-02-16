Kadir Torbaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadir Torbaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kadir Torbaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kadir Torbaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kadir Torbaci 27 Haziran 1994 tarihinde Denizli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kadir Torbacı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kadir Torbaci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kadir Torbaci, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kadir Torbaci'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kadir Torbaci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kadirtrbc/

Kadir Torbaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kadir Torbaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kadir Torbaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kadir Torbaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2014 yılında Kemer Tekirova

7 Ağu 2015 yılında Ankara Adliye

15 Temmuz 2017 yılında Turgutluspor

26 Ağu 2020 yılında Alanya Kestel

24 Temmuz 2021 yılında Bld Derince

12 Ocak 2023 yılında Muş 1984

Kadir Torbaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kadir Torbaci şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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