Omer Aci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Aci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Aci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Aci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Aci 8 Ağu 1996 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömer Faruk Acı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Aci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Omer Aci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omer Aci'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Aci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/omeracii?fref=pymk

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Omer Aci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Aci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Omer Aci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Aci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Kasım 2014 yılında İ. Güngörenspor

30 Ocak 2017 yılında Çatalcaspor

17 Ağu 2020 yılında Silivrispor

21 Ocak 2021 yılında Karakoçan FK

26 Temmuz 2021 yılında Çatalcaspor

28 Ağu 2022 yılında Muş 1984

13 Ocak 2023 yılında M.Arguvan SK

Omer Aci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Aci şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

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