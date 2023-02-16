Eray Gunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eray Gunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eray Gunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eray Gunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eray Gunes 4 Eylül 2003 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eray Güneş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eray Gunes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eray Gunes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Eray Gunes'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eray Gunes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eraygunes16/

Eray Gunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eray Gunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Eray Gunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eray Gunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Alanyaspor U19

27 Ağu 2022 yılında Muş 1984

30 Haziran 2023 yılında Alanyaspor U19

Eray Gunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eray Gunes şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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