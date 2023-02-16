Oktay Bala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Bala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oktay Bala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oktay Bala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oktay Bala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Bala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oktay Bala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oktay Bala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oktay Bala 1 Ocak 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oktay Bala Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oktay Bala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oktay Bala'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oktay Balaboyu ve yaşı kaç

Oktay Bala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oktay Bala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Oktay Bala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oktay Bala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2012 yılında İstanbul BB Alt

1 Ocak 2017 yılında Başakşehir U21

16 Ocak 2018 yılında Darıca GB

30 Haziran 2019 yılında Başakşehir U21

1 Ağu 2019 yılında Ofspor

29 Ocak 2021 yılında Silivrispor

30 Haziran 2021 yılında Ofspor

12 Ocak 2023 yılında Muş 1984

Oktay Bala kimdir

Oktay Bala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oktay Bala şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Istanbul Güngörenspor (2007-2012), Medipol Basaksehir (2012-2017)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oktay Bala nereli

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