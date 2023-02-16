Gokhan Cingirt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Cingirt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gokhan Cingirt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gokhan Cingirt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gokhan Cingirt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Cingirt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokhan Cingirt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokhan Cingirt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokhan Cingirt 14 Ağu 1990 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokhan Cingirt Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Enes Güvenkaya menejerlik yapmaktadır. Gokhan Cingirt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gokhan Cingirt'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokhan Cingirt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gokhancingirt/

Gokhan Cingirtboyu ve yaşı kaç

Gokhan Cingirt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokhan Cingirt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Gokhan Cingirt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokhan Cingirt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2008 yılında Orduspor Alt

1 Temmuz 2009 yılında Orduspor U21

27 Ocak 2010 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2010 yılında Orduspor U21

30 Aralık 2010 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2011 yılında Sultanbeyli Bld

15 Temmuz 2018 yılında Turgutluspor

22 Ağu 2019 yılında Karacabey Bld

23 Temmuz 2021 yılında Bergama Bld

21 Ocak 2022 yılında Ofspor

16 Ağu 2022 yılında Kahramanmaraş

12 Ocak 2023 yılında Muş 1984

Gokhan Cingirt kimdir

Gokhan Cingirt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokhan Cingirt şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pasabahce

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Gokhan Cingirt nereli

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