Omer Cetinbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Cetinbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Cetinbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Cetinbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Cetinbas 9 Eylül 1996 tarihinde Mus şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömer Çetinbaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Cetinbas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Cetinbas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omer Cetinbas'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Cetinbas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omercetinbas9/

Omer Cetinbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Cetinbas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omer Cetinbas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Cetinbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2013 yılında Bilinmiyor

19 Eylül 2013 yılında Boluspor Alt

1 Temmuz 2014 yılında Boluspor U21

20 Ağu 2015 yılında 24 Erzincanspor

30 Haziran 2016 yılında Boluspor U21

31 Ağu 2016 yılında Gölcükspor

30 Haziran 2017 yılında Boluspor U21

8 Ağu 2017 yılında Van BBSK

30 Haziran 2018 yılında Boluspor U21

31 Ağu 2018 yılında Ankara Adliye

26 Aralık 2018 yılında Boluspor U21

25 Ocak 2019 yılında Gölcükspor

22 Ağu 2019 yılında Karacabey Bld

2 Eylül 2021 yılında Ofspor

12 Ocak 2023 yılında Muş 1984

Omer Cetinbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Cetinbas şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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