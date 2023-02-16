Mehmet Aslanboga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Aslanboga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Aslanboga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehmet Aslanboga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehmet Aslanboga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Aslanboga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Aslanboga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Aslanboga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Aslanboga 17 Temmuz 2003 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Aslanboğa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Aslanboga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Aslanboga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Aslanboga'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Aslanboga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mehmetaslanboga4?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Mehmet Aslanbogaboyu ve yaşı kaç

Mehmet Aslanboga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Aslanboga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Aslanboga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Aslanboga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2016 yılında Bucaspor Alt

8 Ekim 2019 yılında 1928 Buca Alt

11 Ekim 2019 yılında Başakşehir Alt

4 Ağu 2020 yılında Başakşehir U19

22 Eylül 2021 yılında Galatasaray U19

31 Ağu 2022 yılında Muş 1984

Mehmet Aslanboga kimdir

Mehmet Aslanboga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Aslanboga şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Balikesir Büyüksehir Belediyespor (2013-2016), Bucaspor (2016-2019), Ci Group Buca (2019), Istanbul Basaksehir (2019-2021), Galatasaray SK (2021-2022)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mehmet Aslanboga nereli

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