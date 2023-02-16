Yusuf Acer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Acer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Acer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Acer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Acer 28 Ocak 1997 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Acer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Acer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yusuf Acer'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Acer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Acer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuf Acer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Acer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2013 yılında Altınordu Alt

1 Temmuz 2013 yılında Altınordu U19

1 Temmuz 2014 yılında Altınordu U21

26 Ocak 2015 yılında Altınordu U19

1 Temmuz 2015 yılında Altınordu U21

31 Ağu 2015 yılında Altınordu

15 Ağu 2019 yılında Ç. Rizespor

16 Ocak 2020 yılında BB Erzurumspor

3 Ağu 2020 yılında Ç. Rizespor

28 Eylül 2020 yılında Afyonspor

24 Aralık 2020 yılında Ç. Rizespor

1 Şubat 2021 yılında Akhisarspor

12 Ocak 2023 yılında Muş 1984

Yusuf Acer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Acer şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yusuf Acer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özenspor (2007), Buca Genclerbirligispor (2009-2010), Bucaspor (2010-2012), Altinordu (2013-2015)

Türkiye U21 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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