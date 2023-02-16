Tibet Oniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tibet Oniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tibet Oniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tibet Oniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tibet Oniz 25 Ocak 2002 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tibet Oniz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tibet Oniz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tibet Oniz'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tibet Oniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tibet Oniz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tibet Oniz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tibet Oniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2013 yılında Altınordu Alt

4 Şubat 2016 yılında Göztepe Alt

1 Temmuz 2019 yılında Göztepe U19

27 Ekim 2020 yılında Göztepe

12 Ocak 2022 yılında GAK FK

30 Haziran 2022 yılında Göztepe

2 Eylül 2022 yılında Muş 1984

30 Haziran 2023 yılında Göztepe

Tibet Oniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tibet Oniz şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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