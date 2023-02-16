Furkan Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Yildirim 11 Ocak 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Yildirim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&B Sports Management yapmaktadır. Furkan Yildirim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Yildirim'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2011 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U16

2 Ekim 2014 yılında 1461 Trabzon AY

1 Eylül 2016 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U21

11 Aralık 2017 yılında Trabzonspor

17 Ocak 2018 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2018 yılında Trabzonspor

23 Ağu 2018 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2019 yılında Trabzonspor

23 Ağu 2019 yılında Çankaya FK

31 Ağu 2020 yılında Trabzonspor

23 Eylül 2020 yılında Pazarspor

24 Aralık 2020 yılında Trabzonspor

12 Ocak 2021 yılında Hekimoğlu

25 Ağu 2021 yılında Yomra Spor

12 Ocak 2022 yılında Batman Petrol

27 Ağu 2022 yılında Muş 1984

Furkan Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Yildirim şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Trabzon Idmanocagi (2008-2011), Trabzonspor (2011-2014), 1461 Trabzon (2014-2016), Trabzonspor (2016-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.