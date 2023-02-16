Erkam Komur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erkam Komur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erkam Komur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erkam Komur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erkam Komur 15 Temmuz 2002 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erkam Komur Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erkam Komur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Erkam Komur'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erkam Komur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erkam Komur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erkam Komur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erkam Komur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Göztepe

12 Ocak 2022 yılında GAK FK

30 Haziran 2022 yılında Göztepe

2 Eylül 2022 yılında Muş 1984

30 Haziran 2023 yılında Göztepe

Erkam Komur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erkam Komur şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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