Efe Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efe Cetin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efe Cetin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efe Cetin 7 Nisan 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Efe Mustafa Çetin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efe Cetin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GPA Turkey yapmaktadır. Efe Cetin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Efe Cetin'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Efe Cetin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efe Cetin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Efe Cetin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efe Cetin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2020 yılında Galatasaray U19

1 Eylül 2021 yılında Karacabey Bld

28 Ağu 2022 yılında Muş 1984

30 Haziran 2023 yılında Karacabey Bld

Efe Cetin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efe Cetin şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Efe Cetin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U17 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.