Ahmet Arda Cakmak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Arda Cakmak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Arda Cakmak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Arda Cakmak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Arda Cakmak 31 Mayıs 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Arda Çakmak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Arda Cakmak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tekin Doygun yapmaktadır. Ahmet Arda Cakmak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Arda Cakmak'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Arda Cakmak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ardacakmaak3/

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Ahmet Arda Cakmak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Arda Cakmak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ahmet Arda Cakmak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Arda Cakmak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Sarıyer

3 Şubat 2022 yılında Nevşehir Bld

30 Haziran 2022 yılında Sarıyer

28 Ağu 2022 yılında Muş 1984

Ahmet Arda Cakmak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Arda Cakmak şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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