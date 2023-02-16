Tolga Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolga Tekin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tolga Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tolga Tekin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tolga Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolga Tekin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolga Tekin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tolga Tekin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tolga Tekin 1 Aralık 1995 tarihinde Mus şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tolga Tekin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KTS Sports Management yapmaktadır. Tolga Tekin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tolga Tekin'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tolga Tekinboyu ve yaşı kaç

Tolga Tekin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tolga Tekin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Tolga Tekin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tolga Tekin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2009 yılında Fenerbahçe Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2011 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2012 yılında Fenerbahçe U18

1 Temmuz 2013 yılında Fenerbahçe U21

25 Ağu 2014 yılında Alanyaspor

1 Şubat 2016 yılında Manavgatspor

30 Haziran 2016 yılında Alanyaspor

28 Temmuz 2016 yılında Sivas Belediye

30 Haziran 2017 yılında Alanyaspor

8 Eylül 2017 yılında Erokspor

30 Haziran 2018 yılında Alanyaspor

1 Temmuz 2018 yılında Alanyaspor U21

31 Ocak 2019 yılında Sivas Belediye

23 Ağu 2019 yılında Amed SK

15 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel

1 Şubat 2021 yılında Bayburt Öİ

20 Ağu 2021 yılında Darıca GB

31 Ağu 2022 yılında Muş 1984

Tolga Tekin kimdir

Tolga Tekin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tolga Tekin şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kocaeli Demirspor (2005-2009), Fenerbahce SK (2009-2013)

Tolga Tekin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U20 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tolga Tekin nereli

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