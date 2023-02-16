Emircan Birinci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emircan Birinci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emircan Birinci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emircan Birinci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emircan Birinci 1 Ocak 2002 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emircan Birinci Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Emircan Birinci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emircan Birinci'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emircan Birinci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emircan Birinci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emircan Birinci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emircan Birinci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2016 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U17

7 Eylül 2018 yılında 1461 Trabzon AY

23 Ağu 2019 yılında Trabzonspor U19

28 Ağu 2022 yılında Muş 1984

Emircan Birinci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emircan Birinci şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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