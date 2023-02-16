Dogukan Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Bulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Bulut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Bulut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Bulut 29 Nisan 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Bulut şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Bulut Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dogukan Bulut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dogukan Bulut'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Bulut Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dogukanbulut.98/

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Dogukan Bulut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Bulut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Dogukan Bulut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Bulut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U19

2 Eylül 2016 yılında 1461 Trabzon AY

1 Temmuz 2017 yılında 1461 Trabzon

29 Ocak 2018 yılında Yomra Spor

14 Ocak 2019 yılında Ankara Demir

9 Ocak 2020 yılında 1954 Kelkit Bld

16 Eylül 2020 yılında Fatsa Belediye

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

26 Ocak 2022 yılında Sancaktepe FK

27 Ağu 2022 yılında Muş 1984

Dogukan Bulut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Bulut şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Trabzon Tütünspor (2007-2011), Trabzonspor (2011-2016), 1461 Trabzon (2016-2017)

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