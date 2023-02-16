Ertugrul Bag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Bag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertugrul Bag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ertugrul Bag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ertugrul Bag 6 Ağu 2002 tarihinde Denizli şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ertuğrul Bağ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ertugrul Bag Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ertugrul Bag, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ertugrul Bag'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ertugrul Bag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ertugrul Bag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ertugrul Bag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ertugrul Bag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Denizlispor

28 Ağu 2022 yılında Muş 1984

30 Haziran 2023 yılında Denizlispor

Ertugrul Bag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ertugrul Bag şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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