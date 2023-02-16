Mehmet Boztepe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Boztepe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Boztepe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Boztepe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Boztepe 16 Ocak 1988 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Boztepe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mehmet Boztepe, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmet Boztepe'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Boztepe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/___mb7___/

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Mehmet Boztepe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Boztepe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Mehmet Boztepe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Boztepe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2011 yılında Eskişehir U21

15 Ocak 2012 yılında FC Emmen

30 Ağu 2012 yılında Wuppertaler SV

1 Temmuz 2013 yılında Velbert 02

7 Ocak 2014 yılında Adanaspor

4 Ağu 2015 yılında Bandırmaspor

1 Temmuz 2016 yılında Balıkesirspor

6 Ağu 2019 yılında Menemenspor

25 Ağu 2020 yılında Sakaryaspor

23 Ağu 2021 yılında Uşak Spor

15 Ağu 2022 yılında MSV Düsseldorf

12 Ocak 2023 yılında Muş 1984

Mehmet Boztepe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Boztepe şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mehmet Boztepe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TV Asberg

Türkiye U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

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