Zeki Ayvaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Ayvaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zeki Ayvaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zeki Ayvaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zeki Ayvaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Ayvaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeki Ayvaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeki Ayvaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeki Ayvaz 1 Ekim 1989 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeki Ayvaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeki Ayvaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 7 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Zeki Ayvaz'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zeki Ayvaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/zekiayvaz#

Zeki Ayvazboyu ve yaşı kaç

Zeki Ayvaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeki Ayvaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Zeki Ayvaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeki Ayvaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında A.Sebatspor

26 Ocak 2007 yılında Trabzonspor

26 Ağu 2008 yılında Trabzon Kdz.

1 Eylül 2008 yılında Trabzonspor

1 Temmuz 2009 yılında Trabzon Kdz.

30 Haziran 2010 yılında Trabzonspor

27 Temmuz 2010 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2011 yılında Trabzonspor

11 Ağu 2014 yılında Balıkesirspor

15 Ocak 2015 yılında Trabzonspor

21 Ocak 2015 yılında Akhisar Belediye

30 Haziran 2015 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2016 yılında Kartalspor

26 Temmuz 2016 yılında Denizlispor

27 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2019 yılında Ankara Demir

13 Ağu 2019 yılında Tarsus İY

5 Ekim 2020 yılında Gümüşhanespor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2022 yılında Sancaktepe FK

7 Ağu 2022 yılında Muş 1984

Zeki Ayvaz kimdir

Zeki Ayvaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeki Ayvaz şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Akcaabat Sebatspor

Zeki Ayvaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U20 takımında 23 numaralı formasıyla 27 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Ocak 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zeki Ayvaz nereli

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