Taha Tunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taha Tunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taha Tunc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taha Tunc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taha Tunc 20 Mart 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Taha Tunç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taha Tunc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TuncayMaldan yapmaktadır. Taha Tunc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Taha Tunc'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Taha Tunc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tahaatunc6

http://www.instagram.com/tahatunc6/

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http://www.facebook.com/taha.tunc.7583

Taha Tunc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taha Tunc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Taha Tunc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taha Tunc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2014 yılında Pendikspor Alt

6 Şubat 2017 yılında Pendikspor

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor U19

4 Mayıs 2020 yılında Trabzonspor

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

11 Kasım 2020 yılında Trabzonspor

5 Ocak 2021 yılında Hekimoğlu

30 Haziran 2021 yılında Trabzonspor

1 Eylül 2021 yılında Yomra Spor

30 Haziran 2022 yılında Trabzonspor

6 Eylül 2022 yılında Muş 1984

Taha Tunc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taha Tunc şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taha Tunc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tuzlaspor (2013-2014), Pendikspor (2014-2017), Trabzonspor (2019-2020)

Türkiye U19 takımında 7 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Aralık 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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