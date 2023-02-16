Berkant Taskiran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkant Taskiran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Berkant Taskiran kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Berkant Taskiran ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Berkant Taskiran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkant Taskiran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkant Taskiran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkant Taskiran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkant Taskiran 10 Mayıs 1995 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berkant Taşkıran şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkant Taskiran Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkant Taskiran, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Berkant Taskiran'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berkant Taskiranboyu ve yaşı kaç

Berkant Taskiran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkant Taskiran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Berkant Taskiran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkant Taskiran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2007 yılında Bucaspor Alt

1 Temmuz 2012 yılında Bucaspor U21

1 Temmuz 2015 yılında Bucaspor

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2017 yılında 24 Erzincanspor

9 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2018 yılında Erzin Belediye

18 Eylül 2020 yılında Payasspor

23 Ağu 2021 yılında Tepecik Spor

14 Ocak 2022 yılında Gümüşhanespor

27 Ağu 2022 yılında Muş 1984

Berkant Taskiran kimdir

Berkant Taskiran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkant Taskiran şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Berkant Taskiran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Berkant Taskiran nereli

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