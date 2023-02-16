Kivanc Salihoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kivanc Salihoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kivanc Salihoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kivanc Salihoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kivanc Salihoglu 6 Ocak 1993 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kıvanç Salihoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kivanc Salihoglu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kivanc Salihoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kivanc Salihoglu'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kivanc Salihoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kivanc Salihoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kivanc Salihoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kivanc Salihoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2012 yılında Belediye Vanspor

30 Haziran 2013 yılında Trabzonspor U21

26 Ağu 2013 yılında Çorum Belediye

12 Ocak 2015 yılında Kızılcabölük

22 Ağu 2016 yılında Tuzlaspor

19 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2018 yılında Eyüpspor

15 Eylül 2020 yılında Kızılcabölük

12 Ocak 2022 yılında Hendek Spor

27 Ağu 2022 yılında Muş 1984

Kivanc Salihoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kivanc Salihoglu şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Kivanc Salihoglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U15 takımında 25 numaralı formasıyla 28 Nisan 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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