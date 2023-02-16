Efe Karaoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Karaoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efe Karaoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efe Karaoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efe Karaoglu 28 Ekim 1988 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Efe Karaoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efe Karaoglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Efe Karaoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Efe Karaoglu'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Efe Karaoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sonay_efee/

Efe Karaoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efe Karaoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Efe Karaoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efe Karaoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında İzmirspor

31 Ağu 2010 yılında Torbalıspor

17 Ocak 2011 yılında Ünyespor

22 Ağu 2011 yılında Sivas Dört Eylül

15 Ağu 2012 yılında Altınordu

26 Ağu 2013 yılında Menemen Belediye

1 Temmuz 2017 yılında Fethiyespor

20 Temmuz 2018 yılında Bayrampaşa

7 Ocak 2019 yılında Kahramanmaraş

18 Ağu 2019 yılında Bld Derince

12 Ocak 2023 yılında Muş 1984

Efe Karaoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efe Karaoglu şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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