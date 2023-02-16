Egeberk Gabel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egeberk Gabel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egeberk Gabel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egeberk Gabel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Egeberk Gabel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egeberk Gabel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egeberk Gabel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egeberk Gabel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egeberk Gabel 10 Haziran 2003 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egeberk Gabel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egeberk Gabel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Egeberk Gabel'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Egeberk Gabelboyu ve yaşı kaç

Egeberk Gabel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egeberk Gabel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Egeberk Gabel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egeberk Gabel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2016 yılında Göztepe Alt

4 Ağu 2020 yılında Göztepe U19

27 Ağu 2022 yılında Muş 1984

Egeberk Gabel kimdir

Egeberk Gabel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egeberk Gabel şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Camdibi Spor

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Egeberk Gabel nereli

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