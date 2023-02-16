Azat Yalova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azat Yalova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azat Yalova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azat Yalova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azat Yalova 6 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azat Yalova Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azat Yalova, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına - tarihinde katılmıştır. Azat Yalova'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Azat Yalova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azat Yalova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Azat Yalova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azat Yalova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azat Yalova şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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