Abdulla Hamad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Hamad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Hamad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Hamad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Hamad 18 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Hamad Mohamed Salmeen Al Menhali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Hamad Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdulla Hamad'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdulla Hamad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Hamad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Hamad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Hamad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wahda FC

Abdulla Hamad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Hamad şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Abdulla Hamad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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